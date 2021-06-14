شكرا لبحثكم عن خبر معين يستجيب لتغريدة السفير السعودي ويوجه وزارء الحكومة الشرعية بالعودة إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك سعيد، الأحد، توجيهات عاجلة لأعضاء حكومة المناصفة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر إعلامية أن عبدالملك وجه أعضاء حكومة المناصفة الوطنية، بالسفر إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة أعمالهم من هناك.

وجاءت هذه التوجيهات بعد يوم من تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، دعا خلالها الحكومة الشرعية للعودة إلى عدن من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقد غادر أعضاء حكومة المناصفة، العاصمة المؤقتة عدن قبل أشهر، على إثر أعمال شغب ومظاهرات، وصلت إلى مقر الحكومة في قصر معاشيق، بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي.