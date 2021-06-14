شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية.."مقطع فاضح" بوس واحضان بين فنانة خليجية مشهورة ومذيع في قناة كبيرة يشعل جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة البحرينية زهرة عرفات جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبّل المذيع الكويتي صالح الراشد. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو الذي يوضح المذيع الكويتي وهو يُهنّئ الممثلة البحرينية بعيد ميلادها، لتفاجئه بقُبلة، قائلةً له إنها تعلم أن هذا التصرّف سيثير ضجة. قد يهمك ايضاً وردّ المذيع الكويتي صالح الراشد على الممثلة البحرينية زهرة عرفات بعدما قبّلته بقوله “أنتِ مثل أختي”.

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