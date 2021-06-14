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عدن.. نشوب حريق هائل في محول كهربائي بحي "الممدارة"

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المنامة - ياسر ابراهيم - نشب حريق هائل، اليوم الإثنين، في إحدى المحولات الكهربائية، وسط العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن حريقًا هائل نشب في محول كهربائي، في حي الممدارة، شرق مدينة الشيخ عثمان".

وأرجعت المصادر، أسباب الحريق إلى "الربط العشوائي، والأحمال الزائدة، خصوصًا مع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ودخول فصل الصيف".

ولم تكشف المصادر عن الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الحريق حتى كتابة هذا الخبر.
 
وتشهد مدينة عدن وغيرها من المحافظات الساحلية، تدهورًا كبيرا في الطاقة الكهربائية، الأمر الذي تسبب في خروج مظاهرات احتجاجية تنديدًا بتردي خدمة التيار الكهربائي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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