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الراقصة صافيناز تشعل مواقع التواصل بإطلالة شبه عارية من شرفة منزلها على النيل.. شاهد صور صادمة

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عدن - ياسمين التهامي - عادت الراقصة الأرمينية الأصل العاملة بالوسط الفني المصري “صافيناز” لإثارة الجدل مجدداً، بعد نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.

وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز وهي ترتدي مايوه سباحة عارِ تماماً يكشف نصف صدرها وبطنها تعتذر تركيا الان عن عرض مثل هذه الصور. 

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ولاقت إطلالة صافيناز الفاضحة انتقادات حادة من قبل المتابعين الذين اتهموها بنشر الفجور على مواقع التواصل. فيما أبدى البعض إعجابهم بإطلالتها والثناء على جمالها.

 

وهذا ليس الظهور الغريب الأول الذي تخرج به الراقصة الاستعراضية صافيناز. حيث يشهد حسابها عبر انستغرام بين كل حين وآخر صور تقوم بنشرها لها.

 

ولطالما كانت تثير الجدل بسبب مدى عريها وخروجها عن الآداب العامة. الأمر الذي وقعت فيه قبلها الفنانة ، والتي تم إيداعها السجن بسبب تلك التصرفات، وتوجيه لها تهمة صناعة فيديوهات ومشاهد مخلة بالآداب العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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