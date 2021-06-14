شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة صافيناز تشعل مواقع التواصل بإطلالة شبه عارية من شرفة منزلها على النيل.. شاهد صور صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الراقصة الأرمينية الأصل العاملة بالوسط الفني المصري “صافيناز” لإثارة الجدل مجدداً، بعد نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.

وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز وهي ترتدي مايوه سباحة عارِ تماماً يكشف نصف صدرها وبطنها تعتذر تركيا الان عن عرض مثل هذه الصور.

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ولاقت إطلالة صافيناز الفاضحة انتقادات حادة من قبل المتابعين الذين اتهموها بنشر الفجور على مواقع التواصل. فيما أبدى البعض إعجابهم بإطلالتها والثناء على جمالها.

وهذا ليس الظهور الغريب الأول الذي تخرج به الراقصة الاستعراضية صافيناز. حيث يشهد حسابها عبر انستغرام بين كل حين وآخر صور تقوم بنشرها لها.

ولطالما كانت تثير الجدل بسبب مدى عريها وخروجها عن الآداب العامة. الأمر الذي وقعت فيه قبلها الفنانة سما المصري، والتي تم إيداعها السجن بسبب تلك التصرفات، وتوجيه لها تهمة صناعة فيديوهات ومشاهد مخلة بالآداب العامة.