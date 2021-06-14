شكرا لبحثكم عن خبر سقوط "مفخخة حوثية من دون طيار" على مدرسة سعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، الأحد، سقوط طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية فوق مدرسة.
وقال نائب المتحدث الإعلامي للمديرية النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان، إن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير".
وتابع المسؤول السعودي: "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة مفخخة من دون طيار، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات".
وختم: "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".
وعلى مدار سنوات، دأبت ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن على إطلاق مئات القذائف باتجاه الأراضي السعودية، فيما نجحت دفاعات المملكة في اعتراض وتدمير الغالبية العظمى منها.
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