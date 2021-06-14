شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الشهيرة "مريم أوزيرلي" تنشر صورة فاضحة وهي ترضع مولودتها ! (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجبت الممثلة التركية الشهيرة ​مريم أوزيرلي​ مولودتها يوم أمس . ونشرت مريم عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي صوراً لها. برفقة مولودتها وهي ترضعها والتي أطلقت عليها إسم “ليلي”. قد يهمك ايضاً كما وكتبت مريم تعليقاً على الصور أوردت فيه تاريخ الولادة، وعبرت عن سعادتها الكبيرة باستقبال مولودتها. وتوجهت لها كاتبةً أنها ووالدها وابنتها الأولى لارا جيميما سعيدين لقدومها إلى العائلة. وتابعت :نحن مباركين وسعيدين أنك انضميتي إلينا، أتمنى أن يحميكي الله دائماً”. كما يذكر أن مريم أوزيرلي اشتهرت في لبنان والوطن العربي بدورها السلطانة هيام المسلسل التركي المدبلج “حريم السلطان”.

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