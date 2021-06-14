شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما جاء ليخطبها لابنه.. عروس تخطف "شايب ستيني" وتصر على الزواج منه وبعد ماسؤلت عن السبب كانت الصادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكاتب علي الزامل: على ذمة الراوي يقول : قريبي ( ستيني ) وعلى مشارف السبعين عاماً ذهب مع إبنه الشاب ( العشريني ) ليخطب له وإذا بالعروس تفاجيء الجميع بأنها لا تريد الزواج من الإبن الشاب بل ترغب بالزواج من والده ” الستيني ” في البداية ظنوا بأنها مزحة ثقيلة لكن تبين جدية الفتاة وبالفعل تم الزواج من الأب بدلاً من الإبن ! وعندما سؤلت عن تصرفها الغريب. قد يهمك ايضاً فأجابت : ماذا أفعل بالشاب العشريني طلباته كثيرة وصعب المراس و( يدقق بكل صغيرة وكبيرة ) والمشكلة الأكبر بعد فترة يتزوج علي ! أما الزوج الستيني فهو ( سمح ) ويدللني والأهم أنه في الغالب لن يتزوج علي فقد بلغ من العمر عتياً ! …. انتهى إن كانت الرواية صحيحة فهي وجهة نظر فردية لا يمكن تعميمها وما يُدرينا قد يكون توجه بعض الفتيات بالزواج من كبار السن وتفضيلهم على الشباب … وإن كان كذلك فليخبرونا بالمبررات !؟.

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