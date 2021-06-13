شكرا لقرائتكم خبر عن اجعلها عادة.. 8 أشياء هامة تحميك من هذا المرض المميت الصامت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد هشاشة العظام من أخطر المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان خاصة أنه لا تظهر أعراض واضحة لهذا المرض في البداية وينتشر بصورة واسعة خاصة بين كبار السن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض عدداً من النصائح التي تساعد في تحسين صحة العضلات والوقاية من هشاشة بسهولة، وهي:

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1. الوزن الصحي.

الحفاظ على الوزن الصحي يحمي الانسان من أمراض كثيرة ومن بينها هشاشة العظام حيث أن كل من نقص الوزن أو زيادته يضران بصحة العظام.

2. ممارسة التمرين المناسب.

أكدت بعض الأبحاث أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية لتحمل الأثقال يحسن كثافة المعادن في العظام، ويقلل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، وكلما كانت العظام أكثر سمكاً كلما قل تعرضها للكسر.

ولا تحتاج للتمارين المكثفة لتحافظ على صحة العظام، فقط يكفي 20 دقيقة فقط من تمارين القوة مع كميات صغيرة من الوزن و15 دقيقة من تمارين القلب لتحمل الوزن مثل المشي أو صعود السلالم لتحمى نفسك من هشاشة العظام.

3. الفواكه والخضروات.

الفواكه والخضروات مهمة لصحة الإنسان بصفة عامة وتقلل قلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة كما يحافظ على صحة العظام.

وتناول كميات كبيرة منها يحسن كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالمرض الصامت هشاشة العظام.

4. متابعة كثافة المعادن في العظام.

يطلق على هشاشة العظام المرض الصامت نظراً لعدم ظهور أعراض واضحة خاصة في الراحل المبكرة من الإصابة والطريقة الوحيدة التي تمكن من اكتشافه هي متابعة نشاط كثافة المعادن في العظام بشكل دوري.

5. الإقلاع عن التدخين.

من المعروف أن اضرار التدخين الصحية كثيرة، ولكن قد لا تعرف أن النيكوتين يتعارض مع طريقة عمل الأستروجين في الجسم مما يؤثر سلباً على كثافة العظام ويزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

6. كمية كافية من الكالسيوم.

تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكالسيوم ضروري لتقوية العظام في جميع مراحل الحياة وخاصة في سن الشيخوخة.

7. كمية كافية من فيتامين د.

يساعد فيتامين د في الحفاظ على قوة العظام ويسهل امتصاص الكالسيوم ويحمي من هشاشة العظام، وعندما يكون هناك نقص في كمية فيتامين د لن يكون أمام الجسم حل سوى سحبها من العظام لتوفير احتياجاته اليومية.

8. النوم الجيد.

النوم الجيد مهم للحفاظ على الصحة بصفة عامة والعظام بشكل خاص، ويتسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم في زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.