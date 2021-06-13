اجتماع موسع لمدراء مكاتب الصحة والكوادر الطبية بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأحد، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء مكاتب الصحة والمستشفيات والقيادات الصحية بالمحافظة.

ووقف الإجتماع على الوضع الوبائي الراهن في المحافظة وجملة التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذت بهذا الصدد، وكذا مجمل أوضاع القطاع الصحي وأبرز الاحتياجات اللازمة لتطوير أداء العمل الصحي في كافة مديريات محافظة المهرة.

واستمع الوزير بحيبح من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء المستشفيات والقيادات الصحية، الى شرح حول سير عمل المستشفيات والمرافق الصحية، وجملة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه أداء العمل، وسبل تحسين أوضاع العاملين الصحيين، وأهم الهموم والقضايا المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأثنى وزير الصحة على تفاعل مدراء مكاتب الصحة الإيجابي ودورهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، لافتاً إن وزارة الصحة تبذل جهود كبيرة مع شركاء الصحة من المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي من أجل إيفاء الاحتياحات المطلوبة للقطاعات الصحية في المحافظات، واعتماد بعض البرامج والمشاريع الصحية والتي من شأنها سوف تسهم في النهوض بالخدمات الصحية وتخفيف معاناه المرضى.

وأكد الوزير بحيبح إيلاء الوزير اهتماماً بالغاً للقطاع الصحي بمحافظة المهرة، مبدياً استعداد الوزارة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وتوفير بعض المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية لرفع مستوى القطاع الصحي وتطوير خدماته العلاجية بالمحافظة.

