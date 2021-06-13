"غُراب" يتسبب بقطع الكهرباء عن عدة أحياء في عدن وإحالة موظفين للتحقيق

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، أن غرابا تسبب بقطع خدمة التيار الكهربائي عن أحياء في مديرية المعلا، جنوبي اليمن.



وقالت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عبر "فيسبوك"، إن "غراباً بنى عشاً له على أسلاك نقل التيار الكهربائي في منطقة الشيخ اسحاق بمديرية المعلا في مدينة عدن، ما أدى إلى فصل جمبر أحد أعمدة ربط الكهرباء وانقطاع الخدمة عن أحياء عدة منذ مساء السبت وحتى ظهر اليوم".



وذكرت أن مدير المؤسسة سالم الوليدي، وجه بإحالة موظفي الطوارئ في المنطقة الأولى المناوبين إلى التحقيق، بسبب عدم إصلاحهم العطب الذي أغرق الأحياء بالظلام.



يأتي ذلك في وقت تتفاقم معاناة السكان في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ولفترات طويلة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى أكثر من 32 درجة مئوية.



في 30 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، في مسعى لتقليل انقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة، خصوصا في عدن والتي تشهد احتجاجات مستمرة.