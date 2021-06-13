سلطات حضرموت تمنح متضرري المنخفض الجوي بتريم أراضٍ سكنية

أعلنت سلطات محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم الأحد، منح المتضررين من المنخفض الجوي الذي ضرب مديرية تريم مطلع مايو الماضي، أراضٍ سكنية.



جاء ذلك في بيان لمحافظ المحافظة اللواء فرج البحسني أثناء وضع حجر الأساس لمدينة المتضررين في منطقة كتبه، فور وصوله المنطقة اليوم، رفقة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء والوكلاء المساعدين.



وأعلن البحسني منح قطعتي أرض في المدينة السكنية، للمتضررين من المنخفض الجوي، الذي ضرب محافظة حضرموت ومنها منطقة الشبيكة بمديرية تريم، قبل أكثر من شهر.



وأشار المحافظ إلى أن الثلاثين من يونيو الجاري، موعداً نهائياً للانتهاء من عمليات الحصر للأضرار و المتضررين، ملزماً الجميع التقيد به وبدء التنفيذ .



وفي أوائل شهر مايو الماضي، ضرب محافظة حضرموت منخفض جوي، استمر لعدة أيام، نتج عنه وفاة أربعة مواطنين وعدداً من الجرحى في منطقة الشبيكة بعيديد بمديرية تريم، وتضرر 186 بيتاً، وأعلنت حينها سلطة وادي وصحراء حضرموت، صرف مبلغ 2 مليون ريال يمني لكل الأسر الذين تضررت بيوتهم.

