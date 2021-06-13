إب.. مليشيا الحوثي تُعذّب أسيرا جريحا حتى الموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تعذيب أسير جريح من أبناء محافظة إب، حتى الموت.



وقال مكتب حقوق الإنسان في محافظة إب، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بتعذيب الأسير "عبده علي ثابت الحجري" حتى الموت بعدما أسرته وهو مصاب في إحدى معارك جبهات مريس في أغسطس من العام الماضي.



وأضاف في بيان على حسابه في تويتر، أن الجريح الحجري تعرض لعمليات تعذيب مروعه في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة إب، حتى فارق الحياة.



و تابع: وقع الجريح "الحجري" في الأسر في أغسطس 2020م، بجبهة مريس، غير أن مليشيا الحوثي مارست عليه تعذيبا مروعا جسديا انتهي بإعدامه وتشويه جثته.



ونقل المركز عن مصدر مقرب من أسرة الحجري قوله أنه جرى تسليم جثمانه يوم أمس الأول ضمن صفقة تبادل أسرى وجثامين بين الجيش ومليشيا الحوثي بمحافظة الضالع، موضحاً أن علامات وآثار تعذيب جسدية بدت واضحة على جثمانه، أفقدته بعض ملامحه.



يشار إلى أن الحجري، كان قاضياً في إحدى محاكم إب، و أحد القيادات المحلية لحزب الإصلاح في مركز المحافظة، ومن أبناء مديرية بعدان، وعرف بالخير والصلاح والإصلاح الإجتماعي والسعي على المساكين وقضاء الحوائج في أوساط المجتمع.



وبعد إنقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على المحافظة، التحق الحجري بجبهات القتال في محافظة الضالع وانتسب للواء الرابع إحتياط والذي يشارك في جبهات محافظة الضالع على المناطق المحاذية لمحافظة إب، وشارك في مختلف المعارك التي خاضها الجيش ضد الحوثيين.



وتشير تقارير حقوقية، إلى مقتل 30 مختطفا وجريحا من أبناء محافظة إب، تحت التعذيب في سجون المليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية.

