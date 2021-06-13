شكرا لبحثكم عن خبر في لقاء إفتراضي: مشاورات شباب عدن تناقش وضع السلطة القضائية وإنعكاسات تعطيل عملها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عــدن/ خــاص – عــاد نـعـمـان

تنظم مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC، بعد ظهر يوم غد، على منصة برنامج زوووم، لقاء حواري حول السلطة القضائية في مدينة عدن، تحت عنوان: "إستمرار تعطيل عمل القضاء وإنعكاساته على المواطن والمصلحة العامة"، وذلك ضمن النشاط العام للمجموعة خلال شهر يونيو الجاري.

تستضيف المجموعة في اللقاء الحواري كل من: القاضي/فهيم عبدالله، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاء الجنوبي القاضية/صباح علوان، والناشط السياسي/قاسم داؤود، رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، إلى جانب حضور ومشاركة أعضاء وعضوات المجموعة.

تنطلق أعمال اللقاء الحواري تمام الساعة الرابعة عصر يوم غد، وتستمر على مدى ساعتين، بإدارة مجريات وتيسير جلسات من عضوة المجموعة الناشطة الإعلامية/دعاء نبيل، ويتطرق النقاش إلى عدة جوانب ومسائل ذات صلة مباشرة بالعنوان الرئيسي ووضع السلطة القضائية في مدينة عدن، منها: جذور وبدايات المشكلة، الإصلاحات والإستقلالية المطلوبة بعيدًا عن التدخلات، تداعيات التعيينات الأخيرة المتعارضة مع القانون، دور نادي القضاء الجنوبي ومجلس القضاء الأعلى، وكذا علاقة تعثر إستكمال تنفيذ إتفاق الرياض..

توجه المجموعة دعوة عامة لمتابعة البث المباشر للقاء الحواري، من خلال تتبع رابط يُشارك مساء اليوم في الصفحة الرسمية للمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويؤدي إلى القاعة الإفتراضية الخاصة باللقاء الحواري، متمنيةً حضور وتفاعل كافة المهتمين بالشأن والوضع القضائي في مدينة عدن.

تواصل المجموعة خلال الفترة القادمة، عقد لقاءات حوارية وتنفيذ أنشطة، عبر الفضاء الإلكتروني الإفتراضي، تحديدًا على منصة برنامج زوووم، وذلك ضمن الخطة العامة للمجموعة الموضوعة لشهر يونيو الجاري، وذلك بإستضافة مسؤولين وممثلي جهات معنية وشخصيات ذات إختصاص؛ لتناول مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث الأخيرة في مدينة عدن، ومناقشة قضايا ومشاكل عاجلة وطارئة تهم المجتمع المحلي.

يُذكر أن مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC، تأسست مطلع عام 2020م، تضم في عضويتها نخبة فاعلة وصفوة متميزة من شبابـ/ـات مدينة عدن، ذوي الكفاءات والقدرات والخبرات، وتعتبر المجموعة إحدى تجليات المبادرات الشبابية المجتمعية النوعية، تنشط خارج المنظومة الرسمية ودوائر صنع القرار، وتستمد وجودها وتمارس نشاطها من منطلق الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في مدينة عدن.