الخيلي يصدر قرارات تعيين جديدة في طوارئ شرطة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر العميد محمد حسين الخيلي قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني - أمن عدن عدد من القرارات بتعيين قيادات لوحدات قوات الطوارئ والدعم الأمني في المناطق الأمنية بالعاصمة عدن. وبحسب اعلام قوات الطوارئ بأمن عدن فإن القرارات تأتي في إطار التجهيز والإعداد للحملة الأمنية الهادفة لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن. وقضت القرارات، التي حصلت صحيفة "عدن الغد" على نسخة منها، بتكليف التالية أسمائهم لقيادة الوحدات الأمنية والغاء اي تكليفات سابقة. ‏1- عرفات محمد محمود الوكالة قائد طوارئ المنطقة الأولى مديرية التواهي ‏2- مراد فضل صالح العلوي قائد طوارئ المنطقة الثانية مديرية المعلا 3- وليد محمد حسين صالح قائد طوارئ المنطقة الثالثة مديرية صيره 4- وائل أحمد محمد صالح نائب قائد الطوارئ المنطقة الثالثة مديرية صيرة 5- محمود قاسم صالح صبيرة قائد طوارئ المنطقة الرابعة مديرية خور مكسر 6- رجائي أحمد قاسم الشاعري قائد طوارئ العريش ‏7- غسان عوض علي عبد الحبيب قائد طوارئ المنطقة الخامسة المنصورة ‏8- عمر سعيد أحمد باصم قائد طوارئ كابوتا 9- عماد عبد العزيز محسن عبيد قائد طوارئ القاهرة ‏10- سعيد أحمد مساعد القطيبي قائد الطوارئ المنطقة السادسة الشيخ عثمان ‏11- مصطفى عبدالرحمن قاسم مقبل قائد طوارئ الممدارة ‏12- شايع صالح محمد حسين قائد الطوارئ المنطقة السابعة مديرية دار سعد 13- مصعب عارف حسين مثنى قائد طوارئ البساتين 14- يحيى علي حسين مثنى السباعي نائب قائد طوارئ البساتين 15- رامي فضل عبدالله محمد الردفاني قائد الطوارئ بير فضل 16- محمد عادل الحالمي قائد طوارئ المنطقة الثامنة مديرية البريقة 17- وجدان أحمد سعيد صالح قائد الطوارئ صلاح الدين 18- فاروق محمد طالب قائد طوارئ الشعب.

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