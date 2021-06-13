رئيس حركة النهضة للتغيير السلمي يعزي بوفاة شيخ مكتب كلد ب يافع علي زيد العطوي

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن- زين الكلدي

قام رئيس حركة النهضة للتغيير السلمي ووزير سابق لدى الحكومة اليمنية الاستاذ عبد الرب السلامي بتعزية لوالده وابنائه وإخوانه وأهله وذوية وكافة آل عطية وأبناء كلد يافع عامة بوفاة شيخ مكتب كلد ب يافع الشيخ علي زيد العطوي الذي وافته المنية يوم امس.

وغرد الأستاذ عبد الرب السلامي بصفحتة على فيسبوك بقولة"‏ إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

بلغنا نبأ وفاة شيخ مشايخ مكتب كلد يافع، وعضو مجلس النواب السابق، الشيخ: علي زيد بن عطية، سائلين الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته..

تعازينا لوالده وابنائه وإخوانه وأهله وذويه، وكافة آل عطية وأبناء كلد يافع عامة. وعظم الله أجر الجميع".

برحيل الشيخ علي زيد العطوي تكون كلد ويافع عامة قد خسرت أبرز رمزوها ومشايخها الذي كان له دور كبير في إصلاح ذات البين والحضور الدائم في كل ما يهم مصلحة المنطقة من المشاريع الخيرية وحل النزاعات.