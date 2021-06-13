شكرا لبحثكم عن خبر (العميد) ناصر يعزي (الرئيس) لصور في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث الدكتور / محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام بجامعة عدن برقية عزاء ومواساة لمعالي الاستاذ الدكتور / الخضر ناصر لصور – رئيس جامعة عدن وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقة المرحوم/ عبد الله ناصر لصور الذي وافته المنية فجر هذا اليوم. وعبر عميد كلية الإعلام عن اصدق التعازي والمواساة القلبية لمعالي رئيس الجامعة ولبقية اخوان الفقيد الاخ/ احمد ناصر لصور وعلي ناصر لصور ولابن الفقيد الدكتور الخضر عبد الله ناصر لصور وأسرة الفقيد ومحبيه. سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنَّا لله وإنَّا اليه راجعون. الاسيف/ الدكتور / محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام بجامعة عدن

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