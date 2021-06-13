استشهاد عامل بكهرباء عدن اصابه تيار كهربائي راجع قبل قليل

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يزيد بن سلمان - شبوة - في هذه اللحظات يخيم الحزن على عمال طوارئ كهرباء المنطقة بوفاة الفني أحمد لحوس براجع كهربائي في منطقة العريش اثناء تأدية واجبة نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

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