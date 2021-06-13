اجتماع موسع لقيادات القطاع النسوي بحجة يناقش دور المرأة في دعم المعركة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع لقيادات القطاع النسوي في محافظة حجة، اليوم، دور المرأة في دعم الجيش الوطني وإسناده في معركته الوطنية ضد المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران لاستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.



وخلال اللقاء تحدث وكيل محافظة حجة عبدالكريم هرمس، عن أهمية دور المرأة في دعم المعركة الوطنية التي يخوضها جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة من إيران..مشدداً على ضرورة تفعيل دورها في مناهضة الانقلاب وإسناد الجيش بكل الوسائل الممكنة والمساهمة بتوسيع خاضنته الشعبية وتسيير القوافل المتنوعة دعما للأبطال المرابطين في الجبهات. .مؤكدا أن المرأة كانت ولاتزال شريكا فاعلا لأخيها الرجل في كافة المجالات وفي مختلف مراحل النضال الوطني.

من جانبها أكدت نورة الخميسي في كلمتها عن القيادات النسوية، مشاركة المرأة في محافظة حجة، في النضال الوطني لاستعادة الدولة المخطوفة من مليشيات إيران واستعدادها الكامل لدعم ومساندة أبطال الجيش والمقاومة..مشيرة إلى أن المرأة اليمنية مدركة تماما لخطورة الوضع التي تمر به اليمن خلال المرحلة الراهنة ومستشعرة لأهمية دورها في دعم هذه المعركة الوطنية المصيرية التي تتطلب تضافر كل الجهود وتحقيق التكامل بين الرجال والنساء على حد سواء لدعمها ومساندة الأبطال في الجبهات حتى تحقيق النصر.

وخرج اللقاء بجملة من التوصيات والمهام المنوطة باللجنة النسائية، والآليات المناسبة لإنجاح حملة التعبئة والإسناد للجيش الوطني بما يكفل تحقيق أهدافها المرسومة.