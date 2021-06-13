المحولي يناقش أهمية تنفيذ الأطار الاستراتيجي في تطوير العملية التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية باليمن علي دهاق ، أهمية تنفيذ الأطار الاستراتيجي لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في جميع التخصصات الفنية والمهنية للعام 2020-2021 .



وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب ، أشار المحولي الى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية بما يسهم في رفع قدرات ومدارك الشباب بجميع التخصصات والمجالات العلمية والفنية والمهنية لرفد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة..موجهاً بضرورة تشكيل لجنة تقوم على مراجعة الاطار الاستراتيجي المقدم من منظمة العمل الدولية ، والرفع بالملاحظات المطلوبة حول كيفية تنفيذها خلال اسبوع .

واستمع نائب الوزير الى شرح مفصل من قبل مدير مكتب المنظمة باليمن، حول أهداف الاطار الاستراتيجي للتعليم الفني والتدريب المهني، من خلال استهداف الكادر التعليمي بالمعاهد الفنية والمهنية في مختلف التخصصات ببرامج الاطار الذي من المقرر تنفيذه خلال العام الجاري.