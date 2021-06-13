شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي البرلماني صخر الوجيه في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب صخر الوجيه، في وفاة أخيه العميد طيار سعد الوجيه، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة إلى أبناء الفيد وأسرته ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.