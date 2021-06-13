وزير الشؤون الإجتماعية والعمل يفتتح دورة تدريبية حول اسوأ اشكال عمل الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري ،اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية حول اسوأ اشكال عمل الاطفال، التي تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ممثلة بوحدة مكافحة عمل الاطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت شعار " نحو خطة وطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال"



واكد الدكتور الزعوري، ان الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ضاعفت من نسبة البطالة ودفعت بالالاف الأسر بالزج باطفالهم لسوق العمل بدلا عن المدارس..موضحاً ان الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تحقيق العديد من الإنجازات من خلال الخطط والاستراتيجيات بالتعاون مع الجهات الداعمة بما يعود لصالح الطفل وتفعيل القوانين الكفيلة لحماية حقوق الاطفال.

وطالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، المجتمع والمنظمات ان تضطلع بدورها في تقدم البرامج الكفيلة بعودة مايقارب من 3 مليون طفل الى التعليم وتفعيل القوانين واللوائح التي تجرم عمالة الاطفال واعطاء اهمية بمعالجة قضايا الطفولة باليمن.

فيما اكدت مدير عام إدارة مكافحة عمل الأطفال منى اللبان ومنسق منظمة العمل الدولية علي دهاق ،ان المنظمة تسعى على الدوام على تنظيم العديد من الدورات والورش التدريبية التي تهتم بتوفير الاحتياجات الاساسية للاطفال خلال الفترات القادمة .