شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي رئيس جامعة عدن بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور واخوانه وكافة أفراد أسرته بوفاة أخيه عبدالله ناصر لصور.



واشار ألرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء ..معبرًا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.