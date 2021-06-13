شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 2,183 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، 2,183 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز، ان الألغام المنزوعة تنوعت ما بين لغمين مضادين للأفراد، و728 لغماً مضاداً للدبابات، و1,446 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان فريق "مسام" استطاع خلال شهر يونيو من انتزاع 3,369 لغماً، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 254,918 لغماً.