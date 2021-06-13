الوزير الزعوري يدشن صرف الحوالات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الإجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، ومعه وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي، الدورة العاشرة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة، والذي ينفذه صندوق الرعاية الإجتماعية بالشراكة مع اليونيسف .



واشاد الوزير الزعوري ، بجهود اليونيسف وصندوق الرعاية الاجتماعية في تدشين الدورة العاشرة لمشروع الحوالات النقدية الطارئة والذي يشمل كافة المحافظات المحررة..مؤكداً على اهمية تيسير عملية الصرف بسرعة وسلاسة تقديراً لمعانات المستفيدين من مشروع الدعم .

واشار وكيل أول محافظة عدن، الى آلية المتبعة التي تم اتخاذها من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف لتسهيل عملية الصرف..موكداً حرص السلطة المحلية على تذليل كافة المشاكل التي تواجه عملية الصرف.

من جانبهما اوضحت كلمتا المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نجلاء الصياد ومدير عام صندوق الرعاية بعدن سالم الرباش، أن اجمالي المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية تقدر حوالي (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف حالة مستفيدة ، على مستوى جميع المحافظات.. منوهيين الى انه عملية الصرف تستمر من ١٣ يونيو وحتى ٩ يوليو ٢٠٢١م،حيث تم فتح عدد من مراكز لتسليم الشيكات ومراكز الصرف للحد من الازدحام للمستفيدين.