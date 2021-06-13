الاتحاد الأوروبي يقدم 6 ملايين يورو لدعم الصحة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأحد، عن تقديم الإتحاد الأوروبي 6 ملايين يورو لدعم جانب من القطاع الصحي باليمن.



وقال البرنامج في بيان صحافي إن" الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة إنسانية بقيمة 6 ملايين لليمن".

وأضاف البيان "سيحصل ما يقرب من نصف مليون من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن على الإغاثة الطارئة، وخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة والصحة النفسية بفضل هذه المساهمة".

ولفت البيان إلى أنه لا يزال النظام الصحي باليمن في حالة يرثى لها، حيث أُجبر ما يقرب من نصف المرافق الصحية على الإغلاق، أو أنها تعمل بشكل جزئي فقط.

وإشار إلى أن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم الوضع، حيث أعيد تخصيص ما يقرب من 15% من النظام الصحي الفعال للاستجابة للوباء.

ونقل البيان عن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش قوله: "لقد أدت ست سنوات من الحرب إلى تدهور البلاد والنظام الصحي، يحتاج ثلثا السكان - حوالي 20 مليون يمني - إلى مساعدات إنسانية ومساعدات صحية".

وأضاف "فقط إنهاء الصراع يمكن أن يوقف هذه المعاناة والانحدار الكبير، الاتحاد الأوروبي مصمم على ضمان حصول الفتيات والنساء والنازحين على المساعدة وسط الحرب".