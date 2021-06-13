مكتب الصناعة بعدن يتلف 140 كرتون من الخوخ المعلب الفاسد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن 140 كرتون الخوخ المعلب تعرضوا لسوء التخزين في أحد مستودعات مديرية المعلا والتي تم ضبطها وتحريزها في الحملة الرقابية الميدانية التي نفذت أواخر رمضان المبارك بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.



وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المعلا خالد الكباب، أن حملة الرقابة الموسعة والتي نفذت في رمضان المبارك، جاءت بتوجيهات قيادة وزارة الصناعة وإشراف مباشر من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي وتنسيق ومشاركة قيادة السلطة المحلية بالمديرية ، حيث تم خلالها ضبط 140 كرتون من الخوخ المعلب والذي تعرض لسوء التخزين .

وأوضح الكباب الى انه وبعد تحرير محضر التحريز والمخالفة تمت عملية الإتلاف في مقلب الحمامة بالتنسيق مع رئيس قسم صحة البيئة بالمديرية عضو لجنة الإئتلاف أحمد سالمين.

الجدير بالذكر أنه قد سبق وتم ضبط مستودعين في مديرية المعلا وإغلاقهما لوجود مواد غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية والتي قدرت بـ ١٨ طن بمشاركة نائب مدير مديرية المعلا عبدالناصر العماد ورئيس قسم صحة البيئة بالمديرية عضو لجنة الإتلاف أحمد سالمين وتمت عملية الإتلاف في مقلب الحمامة على ثلاث مراحل.