بن ياسر يوقع اتفاقية تنفيذ مشروع طريق وعقبة "حوف – صرفيت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وقع محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم الأحد، مع شركة الرصيد للتجارة والمقاولات اتفاقية تنفيذ مشروع إعادة صيانة وتأهيل طريق وعقبة "حوف – صرفيت"، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وإشراف المؤسسة العامة للطرق والجسور ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق.



ومثّل السلطة المحلية بالمحافظة في مراسم التوقيع المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، فيما مثّل الطرف الأخر نائب مدير شركة الرصيد للتجارة والمقاولات الشيخ عمار سعيد رعفيت.

وأكد المحافظ بن ياسر، على أهمية تنفيذ المشروع الحيوي وفق المواصفات والمقاييس الهندسية والفنية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار تطوير البنية التحتية في مجال الطرقات وإصلاح الخطوط التي تعرضت للدمار جراء الأعاصير التي ضربت المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير عام مؤسسة الطرق والجسور المهندس عوض أحمد قويزان، أن مشروع تأهيل طريق "حوف – صرفيت" بطول 10 كم يعد المرحلة الأولى من مشروع تأهيل طريق "الغيضة - حوف".

وبيّن ن أن المشروع يتضمن إنشاء عبّارات لضمان تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء تصاريف جانبية خرسانية وصيانة المناطق المتضررة جراء العواصف المدارية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ طبقة اسفلتية بطول 10 كم، إضافة إلى سفلتة خط بطول 120 متر يؤدي إلى مشروع محطة الكهرباء الذي يتم تنفيذه حاليا.

ولفت إلى أن طريق "حوف – صرفيت" تضرر بشكل كبير جراء الأعاصير التي تسببت في انجراف أغلب الطبقة الإسفلتية وتدمير قنوات تصريف المياه.

وذكر أن الطريق حيوي ويخدم سكان مديرية حوف وضواحيها فضلا عن المسافرين عبر منفذ صرفيت إلى سلطنة عمان ودول الخليج العربي إضافة إلى أنه طريق اقتصادي.

وأكد أن المشروع يأتي بجهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر الذي يتابع شخصيا وبكل تفان لأجل تنفيذ المشاريع الخدمية التي تدل على اهتمام السلطة لرفع مستوى البنية التحتية والحفاظ عليها ووصول الخدمات إلى كافة المواطنين