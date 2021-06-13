إدارة الأمن والشرطة بالمهرة تقيم ندوة توعوية حول المخدرات وآثارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة ، اليوم، ندوة توعوية حول المخدرات وآثارها وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع والتي استهدفت الوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة ، برعاية وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان ومعالي محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر.



وخلال الندوة أشاد وزير الداخلية بتماسك أبناء المهرة من وجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية وقبلية في التصدي للكثير من الظواهر والآفات ومنها آفة المخدرات .

وقال الوزير حيدان : ما يميز محافظة المهرة هو أنها محافظة استوعبت الجميع دون تمييز مناطقي و استطاعت بفضل تماسك أبنائها ووحدتهم ووعيهم من الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل انهيارها في معظم المحافظات .

وأضاف قائلاً : بلادنا تمر بمرحلة صعبة في حربها ضد المليشيات ، وهناك حرب لا تقل خطورة عن هذه الحرب وهي التصدي لآفة المخدرات التي غزت البلاد ، مشيدا في نفس الوقت بدور الأجهزة الأمنية في رصد وضبط كل المخالفين ، متمنيا تظافر كل الجهود الرسمية والشعبية في محاربة هذه الآفة .

وكان محافظ محافظة المهرة معالي الأستاذ محمد علي ياسر ألقى كلمة أوضح فيها أن هناك من يريد أن يخرب البلاد من الداخل من خلال المخدرات ، لافتا إلى أنه يجب على الجميع التصدي لهذه الآفة الخطيرة .

وبين المحافظ بن ياسر أن ظاهرة المخدرات تعد أسوأ من التطرف ومن الحرب لانها تدمر المجتمعات من الداخل ، مشيداً بدور بعض الشخصيات الاجتماعية في المبادرة بتسليم المتهمين بالترويج وبالتعاطي للأجهزة الأمنية .

وتحدث نائب مدير الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أحمد علي رعفيت عن ما قامت به الأجهزة الأمنية خلال الفترة السابقة موضحا أنه تم القبض على أكثر من 85 متهما منذ إعلان الحملة الأمنية وإحالتهم للنيابة الجزائية بحضرموت .

واستعرض رعفيت مجموعة من المواد التي تم ضبطها بحوزة المتهمين والتي تحوي على مواد الراتنج والشبو والكريستال وغيرها .

وألقيت في الندوة كلمة للشخصيات الاجتماعية ألقاها الشيخ عيسى بن حزحيز تحدث فيها عن ضرورة وحدة الصف بين كل الفئات المجتمعية من أفراد وجماعات وقبائل .

حضر الندوة وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات ووكيل المحافظة المساعد الاستاذ حسين المسعدي ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة وعدد من رجال الأمن والشرطة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان.