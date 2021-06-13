اجراء عملية المسح الميداني لمشروع الحوالات النقدية الطارئة في تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - تريم

بوتيرة سريعة وعلى إيقاع منتظم ومرتب تجري في مدينة تريم بوادي حضرموت عملية المسح الميداني ودراسة استبيان التاجر لتقييم السوق ودراسة مزدوي الخدمة المالية في مشروع التحويلات النقدية وكذا إقامة الحلقات النقاشية البؤرية مع النازحين والتي تقوم بها المؤسسة الطبية الميدانية FMF، والتي شارفت على الانتهاء والاكتمال.



وقد أفاد محمد كرامة التميمي منسق المشروع لمؤسسة FMF في تريم بأن هذه العملية تمت على ثلاثة محاور.

المحور الأول : وهو المحور المتعلق بعملية مسح السوق وعمل دراسة واستبيان للتجار في تريم ( جملة وتجزئة ).

وفيها تتم عملية تقييم وتحليل السوق من أجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف أهمها :

هو معرفة قدرة السوق على الأداء والاستجابة من أجل تقييم جدوى النقد والقسائم .

المحور الثاني : هو دراسة مزودي الخدمة المالية واستكشاف مدى توافر وإمكانية الوصول إلى مقدمي هذه الخدمات وتقييم وجود العوائق والقيود في هذا المجال .

المحور الثالث: وفيه تمت إقامة الحلقات النقاشية البؤرية لمجموعات من النازحين ( ذكور واناث ) . ويهدف هذا إلى تحديد إمكانية وصول المتضررين إلى الأسواق التعرف على تفصيلات المستفيدين فيما يتعلق بطريقة المساعدة الغذائية الطارئة المقدمة ومساعدتهم في اختيار القرار المناسب في تحديد نوع المساعدات الإنسانية سواء كانت حوالات نقدية أو غيرها .

هذا وقد شكر التميمي المشاركين في هذه العملية وثمن جهودهم المتميزة وسعيهم الدؤوب لإنجاح هذا العمل الذي يخدم النازحين في مدينة تريم.