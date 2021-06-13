مدير عام الشحر يتابع تنفيذ مشروع سفلتة الخط البحري الدائري بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - الشحر

تابع المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد باعكابة بمعية لجنة الطوارئ وإزالة العشوائيات بالمديرية استئناف العمل في مشروع سفلتة 20 كيلو متر بمدينة الشحر الخط البحري ( الدائري ) الممول من السلطة المحلية بالمحافظة .



وفي النزول الميداني أكد المدير العام على اهتمام السلطة المحلية بالمديرية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في هذا المشروع الحيوي ، مشددا على مدراء المكاتب المعنية العمل بتناغم تام مع مجموعة الركائز للنقل والمقاولات الجهة المنفذة للمشروع .

هذا وباشرت لجنة الطوارئ وإزالة العشوائيات بإزالة المعيقات للمشروع بالخط البحري حيث قامت اللجنة بإزالة عدد من المباني والأحواش و الاستحداثات والقوارب الصغيرة والخشبية المعيقة لتنفيذ المشروع ، بما يسهم في تنفيذ المشروع بكل سلاسة ويسر .

رافق المدير العام أثناء نزوله الميداني للمشروع كل من المهندس سعيد عمر الشوق مدير عام مجموعة الركائز والأستاذ سعيد بن اسحاق مدير مكتب الأشغال بالمديرية والمهندس هاني باعكيم مدير مؤسسة المياه فرع الشحر والأستاذ زائد بن بريك مدير مكتب الزراعة بالمديرية والأستاذ إبراهيم البكري مدير مكتب الإعلام بالمديرية والمهندس عادل بن رمدان المشرف على تنفيذ المشروع من الأشغال وعدد من مهندسي المشروع