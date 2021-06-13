لقاء تنسيقي بين مكتب وزارة الشباب والرياضه ومجلس التنسيق لاندية وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد اليوم، الاحد، لقاء تنسيقي بمكتب وزارة الشباب والرياضه بالوادي والصحراء جمع مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضه بالوادي والصحراء الشيخ رياض الجهوري والشيخ خالد عبدالله العامري رئيس مجلس التنسيق لاندية وادي وصحراء حضرموت.



وفي بداية اللقاء رحب الشيخ رياض بن صلاح الجهوري مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضه بالوادي والصحراء بالشيخ خالد عبدالله العامري رئيس المجلس التنسيقي واعضاء المجلس التنسيقي.

واعطى الشيخ رياض شرحا عن ماتحقق وسيتحقق خلال الفتره الماضيه والطموح كبير لتحقيق شي للانديه والرياضه بالوادي والصحراء واشار الجهوري ان العمل سيكون منسق بين المكتب والمجلس والاتحادات والانديه وايضا تكاملي.

ويعتبر اللقاء تنسيق الجهود بين مكتب الوزاره ومجلس التنسيق لانديه حضرموت في كافه الاصعدة.

كما تم الاتفاق على الجهود المطلوبة من قبل الدولة من صلاحيات مكتب الوزارة متابعتها والجهود من قبل الانديه من قبل مجلس التنسيق المنتخب من قبلهم والامور المرتبطة مع الاتحادات بالوادي والصحراء يكون فيه رفع خطط للمكتب والى مجلس التنسيق لضمان تفعيل الانشطة في كافة الالعاب وفقا وخطة فصلية نصف سنوية بدلا من العشوائية ولا تراعي الظروف الصعبة للاندية لعدم وجود مخصصات من الوزارة.

وقد اشاد الشيخ خالدعبدالله العامري بالجهودالمبذوله من قبل الشيخ رياض بن صلاح الجهوري منذوتحمله المهام شهدنقله متميزه في بعض الامور والقادم سيكون اكثر