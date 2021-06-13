محافظ حضرموت يناقش الجوانب المتعلقة بالأمن وسبل تعزيز دورها في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، اجتماعاً ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالأمن في مديريات الوادي والصحراء، وبحث سبل تعزيز دور الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة، وجرى مناقشة الإجراءات الأمنية المتعلقة بتسيير القاطرات، وآلية تسريع إجراءاتها من خلال تسهيل استخراج التراخيص وتأمين مرورها في النقاط الأمنية، وتنظيم هذه العملية بين المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية الثانية.

وأكد المحافظ البحسني أهمية تسهيل الإجراءات القواطر وتنظيم عملية مرورها، لافتاً بأن قيادة السلطة سترفع كافة الملاحظات المطروحة إلى قيادة الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي.

حضر اللقاء، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني