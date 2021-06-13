البحسني يطلع على حجم الأضرار التي تعرضت لها مدينة تريم جراء الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - تريم

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، بزيارة تفقدية إلى مديرية تريم.



واطلع المحافظ البحسني عن كثب على حجم الأضرار التي تعرضت لها تريم جراء سيول الأمطار الغزيرة خلال شهر رمضان المنصرم التي خلفت اضراراً في البنية التحتية وفي ممتلكات ومنازل المواطنين.

وثمن المحافظ البحسني جهود أهالي مدينة تريم ومنظمات المجتمع المدني والشباب الذين هبّوا منذ اللحظات الأولى بتقديم المساعدة للأسر المتضررة بالمدينة وإنقاذ المواطنين، ومساعيهم في فتح الطرق والتخلص من بقايا ركام المنازل المتضررة ومخلفات السيول نتيجة لانهيار بعض المباني السكنية.

وأكد المحافظ البحسني أن هذا العمل ليس بغريب على أبناء تريم وعامة أهالي حضرموت في سبيل تقديم المساعدة لأهاليهم المتضررين، مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستكثف جهودها لتكون عاملاً مساعداً لإيواء الأسر المتضررة من الكارثة وتحسين أوضاعهم، مناشداً رجال الخير داخل حضرموت وخارجها بتقديم يد العون والمساعدة للأسر المتضررة ومساندة جهود السلطة المحلية في هذا الجانب.

رافق محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام مديرية تريم خالد هويدي، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، ورئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني