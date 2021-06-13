شكرا لقرائتكم خبر عن مدبنة صباح الاحمد بالكويت تتعرض لهجوم عنيف الان ... شاهد "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يهمك ايضاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه، عاصفة ترابية شديدة تجتاح إحدى المدن في الكويت أمس السبت، حيث غطى الغبار المدينة والطرق المجاورة لها.

وقال موثق الفيديو، إن العاصفة الترابية بالقرب من مدينة صباح الأحمد بالكويت وحولت النهار إلى ليل دامس الظلام، مشيرا إلى أن الأتربة كادت تتسبب في اختفاء المدينة.

وأوضح:”لو استمر هذا الوضع لمدة 10 أيام، ستدفن المدينة، وتصير من المدن المفقودة”، لافتا:”موقع المدينة يكون على المكان الذي يزحف فيه الرماد في الصيف ويغرق بالشتاء”.