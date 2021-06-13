شكرا لقراءة خبر عن عــاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/13 الساعة 08:04 مساءً (خليج الجزيرة - متابعات - خالد الزريقي)

قالت وسائل اعلام عربية ان احدى نجمات فرقة طيور الجنة الاردنية لقيت مصرعها بطلق ناري في احد شوارع العاصمة الاردنية عمان .

وزعمت تلك الوسائل عن مصادر لم تسميها ان احدى نجمات طيور الجنة للاطفال كانت تمر مع اسرتها في احد شوارع عمان ، وصادف مرورهم خلاف بين مجموعة اشخاص ، تحول الى ضرب بالنار ، وهو ما ادى الى اصابة النجمة باحدى الطلقات النارية ، وتوفيت بعد ساعة من نقلها للمستشفى .

ولم يتسنى لنا التأكد من صحة المعلومات حتى الان ، وهو ما دفعنا لاخفاء اسم النجمة ، خصوصا وان قناة طيور الجنة لم تصدر اي بيان نفي او تاكيد لهذة الاخبار .

بدورهم ناشطون اخرون على مواقع التواصل الاجتماعي اكدو ان هذا الخبر مجرد شائعة وليس له أساس من الصحة .