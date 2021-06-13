شرطة تعز تضبط ثلاثة عناصر ينتمون لعصابة مسلحة في المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مصدر أمني في شرطة مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الأحد، إن "حملة أمنية ضبطت في وقت متأخر مساء أمس السبت ثلاثة مطلوبين من عصابة مسلحة في المدينة".



وأضاف المصدر لـ"يمن شباب نت"، أن العناصر الثلاثة الذين تم ضبطهم يتبعون عصابة مسلحة يقودها صهيب المخلافي، لافتًا إلى أن العصابة متورطة في الأحداث التي شهدتها منطقة وادي المعسل مساء أمس.



والسبت، اندلعت اشتباكات مسلحة إثر محاولة عصابة يقودها "المخلافي" الاعتداء على أرضية في وادي المعسل، وفق شهود عيان.



وذكر الشهود لـ"يمن شباب نت" أن الاشتباكات بين المخلافي ومالك الأرضية أسفرت عن إصابة مسلحين اثنين تابعين للأول.



وخلال الأيام الماضية، أعلنت شرطة تعز ضبط عدد من المتهمين في قضايا جنائية وأخرين متورطين في اختلالات أمنية في المدينة والمديريات.

