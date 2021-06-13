شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الكويتي يشدد على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.



وشدد وزير الخارجية الكويتي خلال استقباله، اليوم، المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216..مؤكدا دعم دولة الكويت للاجراءات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.