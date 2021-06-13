مناقشة أوضاع مخيمات النازحين في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في أبين أنيس اليوسفي، عددا من المواضيع المتصلة بأوضاع النازحين في أبين.



وتطرق اللقاء إلى أوضاع المخيمات، وأهمية إنجاز الشركاء المحليين والدوليين والوحدة التنفيذية المخيم الجديد للنازحين بمنطقة الشيخ عبدالله بمديرية زنجبار والذي سيضم نحو 450 أسرة من مختلف مناطق الحرب، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي لجميع النازحين عبر عمليات مسح الجهات المختصة.

كما اطلع أمين محلي أبين، على أنشطة فرق المسح وجهودها في أبين والتي شملت 51 موقعا في 8 مديريات .. مؤكدا حرص السلطة المحلية في أبين على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية وفرق المسح في أبين.