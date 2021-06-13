نائب وزير حقوق الإنسان يطلع على مركز الأحداث في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني، اليوم، على مركز الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن والأوضاع الإنسانية في المركز وخدماته التي يقدمها للموقوفين من الأطفال في المركز.



وأكد الشيباني، اهتمام الوزارة بالوضع الإنساني وتحسين الخدمات في المركز .. مشددا على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنظافة للموقوفين من الأطفال للحد من الإصابة بأي أمراض أو أوبئة ومنها فيروس كورونا (كوفيد -19).

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة للمركز، وتأهيل وبناء القدرات للكوادر العاملة فيه، بما يسهم في تحسين الخدمات وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

من جانبها استعرضت مدير مركز الأحداث في عدن العقيد ماجده محمد منصور، الخدمات التي يقدمها المركز والاحتياجات الملحة والضرورية التي يفتقر لها المركز .. داعية الجهات المعنية الرسمية والمنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم للمركز.