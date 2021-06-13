إجتماع صحي في عدن يناقش مشروع كوفاكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع صحي عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، مشروع كوفاكس الذي اطلقته منظمة الصحة العالمية والمفوضية الاوروبية وفرنسا ويعد احد الركائز الثلاث لمسرع الوصول إلى ادوات (كوفيد-19) .



وتطرق الإجتماع الذي ضم إدارة مشروع كوفاكس ضم رؤساء اللجان الفنية المنضويه فيه، إلى ما يتعرض له المشروع من معوقات وتقييم أعماله والمعالجات الكفيلة بتجاوز أوجه القصور والعمل على تلافيها .

في الاجتماع، أكد نائب وزير الصحة على ضرورة تكاملية العمل وتوحيد الجهود فيه لما يحقق نسب نجاحات اكبر .. مطالبا بضرورة السعي لتجاوز مشكلة كمية اللقاحات للجولة الثانية وتوفير الكمية المناسبة للمسافرين والعمل على تخصيص مراكز لهم وضبط إعداد التقارير لتكون واضحة ومحلله ويمكن الاستفاده من بياناتها وتكثيف التواصل للحصول على لقاحات من مختلف الشركاء

بدوره، استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع كوفيد19، الدكتور علي آلوليدي، الأنشطة المنفذه والخطط والبرامج المستقبلية للمشروع والمراحل المختلفه له .. مشيراً إلى ثلاث قضايا رئيسية منها تعزيز عمل التثقيف وتوحيد جهوده باتجاه رفع منسوب الوعي تجاه التحصين بلقاح كوفيد ١٩ وكذا الوصول للعدد الأكبر من المستهدفين في القطاع الصحي وتعزيز آلية عمل البيانات ومدخلاتها مركزيا ومن المحافظات .

وأوضح الوليدي التدابير والإجراءات الفنية التي تعمل الان باتجاه تنفيذ الجولة الثانية في ٢٠ يونيو الجاري وحتى ٧يوليو المقبل .. لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحصين ٢٢٧ الف شخص .