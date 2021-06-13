بحيبح يؤكد اهتمام وزارة الصحة بالقطاع الصحي في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اهتمام وزارته بالقطاع الصحي بمحافظة المهرة..مبدياً استعداد الوزارة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وتوفير المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية لرفع مستوى القطاع الصحي وتطوير خدماته.



وثمن وزير الصحة خلال ترأسه، اليوم، بمدينة الغيضة، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء مكاتب الصحة والمستشفيات والقيادات الصحية بالمحافظة بحضور مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد ومدير عام الطوارئ بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبيشي ، دور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في دعم القطاع الصحي واسهامها في تحسين مستوى الخدمات العلاجية بالمحافظة..مشيداً بجهود مكتب الصحة وكافة الكوادر الطبية.

ووقف الإجتماع على الوضع الوبائي الراهن في المحافظة وجملة التدبير والإجراءات الاحترازية التي اتخذت بهذا الصدد، وأبرز الاحتياجات الضرورية لتطوير أداء العمل الصحي في كافة مديريات محافظة المهرة.

واستمع الوزير بحيبح، من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء المستشفيات والقيادات الصحية الى شرحاً حول سير عمل المستشفيات والمرافق الصحية وسبل تحسين أوضاع العاملين الصحيين..مثمناً جهود القطاع الصحي في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.