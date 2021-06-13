وزير النقل يناقش مع محافظ الحديدة سبل اعادة نشاط موانئ البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، عدد من المواضيع المتصلة بمجال النقل وحركة نشاط الموانئ.



وتطرق اللقاء، الى سبل إعادة نشاط الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وذلك بهدف خدمة نشاط الحركة التجارية في المحافظات القريبة لما فيه مصلحة تخفيض كلفة النقل، الامر الذي سينعكس ايجاباً على اسعار السلع.

و اكد وزير النقل، اهتمام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات الهادفة لتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير عبر موانىء البحر الاحمر ،في سبيل تحسين الخدمات وإعادة ترتيب وضع الكادر الوظيفي للمؤسسة..مشدداً على ضرورة تنفيذ الاولويات الاساسية لبرنامج الحكومة الهادف النهوض بالاوضاع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية بالبلاد من خلال فتح افاق اوسع لخدمات النقل البحري وتطويرها .

من جانبه اكد محافظ الحديدة، حرص السلطة المحلية بالمحافظة، على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة النقل للمساهمة في تطوير تلك المواني لتقوم بدورها الريادي وتنشيطها وتمكينها من أداء مهامها .

حضر اللقاء وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي ومدير عام مكتب محافظ محافظة الحديدة الدكتور أنور جماح ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي.