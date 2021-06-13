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مركز غسيل الكلى بشبوة يتسلم وحدة غسيل بدعم كويتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت إدارة مركز غسيل الكلى في عزان بمحافظة شبوة، اليوم، عن طريق مؤسسة شبوة للتنمية، وحدة غسيل كلوي متكاملة بدعم كويتي في إطار حملة "الكويت بجانبكم".

 

وثمن مدير المركز الدكتور خالد عامر، بالدعم الكويتي المستمر، والذي يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 

فيا أوضح مدير المؤسسة ناصر بن مذيب، ان الوحدة تشمل على جهاز كلية صناعية ياباني، وسرير كهربائي ثلاث حركات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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