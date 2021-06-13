اجتماع بتعز يناقش الاوضاع الخدمية والمستجدات العسكرية والامنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع للسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز، اليوم، سير الأوضاع الخدمية والمستجدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.



واكد وكيل المحافظة عارف جامل في الإجتماع الذي عقد بحضور قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل والعميد منصور الاكحلي مدير عام الشرطة بالمحافظة، على تلاحم الصفوف وبذل كل الجهود لاستكمال التحرير كهدف أساسي ولايمكن الحياد عنه و الابتعاد عن الخلافات..منوها إلى أن السلطة المحلية تعطي الاولوية القصوى لدعم الجيش الوطني والأجهزة الامنية وتحسين الخدمات للمواطنين.

وقال "شكلنا لجنة مشتركة من المكاتب التنفيذية والمحور وادارة الشرطة لدراسة تفعيل الموارد وإزالة الاشكاليات المتعلقة بعرقلة تحصيل الموارد بالطرق السليمة ومحاسبة كل العابثين بالموارد وإحالة جميع الملفات الى القضاء دون استثناء".

من جهته استعرض قائد المحور، الأوضاع الميدانية في الجبهات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني، فيما استعرض مدير شرطة المحافظة، الأوضاع الأمنية بالمحافظة والجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية لإحلال الأمن والإستقرار وضبط المطلوبين بالتعاون مع الجيش الوطني مشيرا الى اتخاذ إجراءات متعددة لتعزيز الأوضاع الأمنية ومنها إعداد آليات لتفعيل إجراءات الترقيم للسيارات وحظر حركة الموتورات ليلا وإمكانية فتح فرع الجوازات بآلية جديدة وتنظيم إيراداتها بالتعاون مع الجهات المكاتب التنفيذية المختصة.

حضر الاجتماع أركان حرب المحور العميد عبد العزيز المجيدي و قائد الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.