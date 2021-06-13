مكتب الأوقاف بمأرب: استهداف المساجد عمل إرهابي خطير نابع من عقيدة المليشيا وفكرها المتطرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب " أن قصف بيوت الله واستهداف المدنيين الأبرياء عمل إرهابي خطير وسلوك إرهابي ممنهج تمارسه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران انطلاقاً من عقيدتها الإرهابية الراسخة جذورها التاريخية فكرا وتطبيقا في مراجعها وأدبياتها المتطرفة".



وأضاف المكتب في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن هذا الاستهداف يعكس حالة الاستعداء لبيوت الله والأماكن المقدسة التي تجمع اليمنيين تحت سقف الأخوة والتعايش والبناء الروحي والنهج الوسطي، ويكشف حقيقة هذه المليشيات ومشروعها التدميري للأرض والإنسان واستباحتها للدماء المعصومة وانتهاكها لبيوت الله وحرمتها".

واكد البيان، أن هذه الجريمة النكراء التي جاءت بعد أيام فقط من جريمة بشعة لم يجف دماء ضحاياها بعد، تعد تحديا صارخا لكل الجهود الدولية والمبادرات الأممية والمساعي الإقليمية لوقف الحرب وإنهاء نزيف الدم اليمني..معبراً عن ادانته الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب، الخميس الماضي، بقصفها مسجداً وسجناً للنساء بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين أسفر عنه استشهاد 10 مدنيين وإصابة 25 آخرين بينهم نساء.

وطالب مكتب الأوقاف، مجلس الأمن والمنظمات الأممية والمجتمع الدولي بشكل عام، إلى إدانة هذه الجريمة المنافية لكل الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحمل مسؤولياتهم تجاه الضحايا المدنيين والخروج من دائرة الصمت إلى دائرة الحزم ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وداعميهم.