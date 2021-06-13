وزير الداخلية يؤكد على أهمية توحيد جهود مكافحة المخدرات والتوعية بخطرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، على أهمية تظافر الجهود لمكافحة المخدرات، والتوعية بخطرها على المجتمع.



وأشار الوزير في كلمته التي القاها في الندوة التوعوية عن اضرار المخدرات التي أقيمت، اليوم، بمحافظة المهرة، الى خطورة الآثار المدمرة للمخدرات على الفرد والمجتمع..مشدداً على رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لمساندة جهود مكافحة المخدرات.

ولفت وزير الداخلية، إلى ما تشهده محافظة المهرة من استقرار وأمن، حيث استطاعت أن تحافظ على مؤسسات الدولة وتحافظ على الامن والاستقرار.

من جهته أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، أن خطورة المخدرات تكمن في ضرب عمق المجتمع وتدميره من الداخل..مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والمواطنين، في مكافحة المخدرات والتصدي لها.