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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين امتحانات الدبلوم في كلية المجتمع بعدن للعام الدراسي 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، اليوم، في كلية المجتمع بعدن، امتحانات الدبلوم للعام الدراسي 2020-2021 .
وتقدم للامتحانات هذا العام 2100 طالب وطالبة توزعوا على 11 تخصص فني ومهني .
وأطلع المحولي ، على سير تنفيذ الاجراءات اللازمة في قاعات الامتحانات البالغ عددها 22 قاعة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، عبر التباعد الإجتماعي ، وإرتداء الكمامة وإستخدام المعقمات .. مؤكدا بأهمية الاستمرار في إتباع كافة الاجراءات المطلوبة لضمان سلامة الطلاب، وتوفير كافة البدائل لتحسين العملية الاختبارية بالشكل المطلوب .
وأشاد المحولي ، بالجهود المبذولة من قبل قيادة الكلية في تنظيم العملية التعليمية والاختباراية بجميع التخصصات في الكلية ، والنهوض إلى احسن مستوياتها .. متمنيا للطلاب كل التوفيق والنجاح.
رافق المحولي في التدشين رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالله صالح الحاج، وعميد الكلية الدكتور عوض العلقمي .