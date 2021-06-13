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تدشين امتحانات الدبلوم في كلية المجتمع بعدن للعام الدراسي 2020-2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، اليوم، في كلية المجتمع بعدن، امتحانات الدبلوم للعام الدراسي 2020-2021 .

 

وتقدم للامتحانات هذا العام 2100 طالب وطالبة توزعوا على 11 تخصص فني ومهني .

 

وأطلع المحولي ، على سير تنفيذ الاجراءات اللازمة في قاعات الامتحانات البالغ عددها 22 قاعة، الخاصة بمواجهة فيروس ، عبر التباعد الإجتماعي ، وإرتداء الكمامة وإستخدام المعقمات .. مؤكدا بأهمية الاستمرار في إتباع كافة الاجراءات المطلوبة لضمان سلامة الطلاب، وتوفير كافة البدائل لتحسين العملية الاختبارية بالشكل المطلوب .

 

وأشاد المحولي ، بالجهود المبذولة من قبل قيادة الكلية في تنظيم العملية التعليمية والاختباراية بجميع التخصصات في الكلية ، والنهوض إلى احسن مستوياتها .. متمنيا للطلاب كل التوفيق والنجاح.

 

رافق المحولي في التدشين رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالله صالح الحاج، وعميد الكلية الدكتور عوض العلقمي .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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