شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" ...ابنة هيفاء وهبي بأول ظهور بعد خضوعها لجراحة تجميل بأنفها ... كيف اصبحت ؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن خضوعها لعملية جراحية، بعدما أقلقت متابعيها خلال الساعات الماضية بظهورها من داخل المستشفى.

وأجرت فياض عملية تجميلية، بالإضافة إلى معالجة الانحراف في أنفها والذي كان يسبب لها ضيقا في التنفس، بحسب “إي تي بالعربي”، كما استعرضت في الصور والفيديوهات آثار العملية الجراحية في أنفها، وظهرت وهي تضع الضمادات الطبية على أنفها ووجها بعد العملية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

وكانت ابنة هيفاء وهبي قد نشرت صورة من داخل المستشفى وكشفت عن خضوعها لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها وتفاصيل حالتها، وهو الأمر الذي أقلق متابعيها على حالتها الصحية، واكتفت بكتابة تعليق على الصورة:” صار موعد عمليتي.. دعواتكم”، وانهالت الدعوات ورسائل الدعم والتضامن من متابعي زينب فياض على صورتها بانستغرام.

الجدير بالذكر أن زينب أعلنت سابقاً أنها قررت إجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت: “وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً”، وذلك قبل أن تكشف عن خضوعها لعملية تجميل أنفها.

وأصبحت فياض تحظى باهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها لجلسات تصوير لها إن كان لوحدها أو مع بناتها وكذلك مقاطع فيديو مرحة معهن، وكانت بينها جلسة تصوير لها مع ابنتيها بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة إلى نشرها من قبل حيث ظهر صوتها وهي تردد كلمات أغنية لوالدتها هيفاء وهبي، والذي شبهه الجمهور بصوت والدتها النجمة اللبنانية، إضافة إلى ملامحهما وحركاتها المشابهة لوالدتها أيضًا في العديد من أعمالها.

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