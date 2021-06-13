شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قرار عاجل لرئيس الوزراء معين عبد الملك وتنفبذه خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر حكومية اليوم الأحد، أن معين عبدالملك وجه أعضاء الحكومة بالعودة إلى عدن لمزاولة أعمالهم في الساعات القادمة.

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وقالت المصادر إن طلب عبدالملك يأتي للتخفيف من الضغط الشعبي الذي يتعرض له الانتقالي مؤخرا عبر إعادة بعض الوزراء إلى عدن.

وكانت السعودية قد طلبت قبل أسابيع من الحكومة والانتقالي التوجه إلى الرياض لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن “السعودية تعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وتطاب بتعجيل عودة الحكومة إلى عدن”.