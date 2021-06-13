شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يعزي رئيس جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأحد، برسالة عزاء ومواساة لرئيس جامعة عدن، الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، في وفاة شقيقه عبدالله ناصر لصور الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد.

وقال البكري، في رسالة التعزية، مايلي

بحزن بالغ وأسى كبير، تلقينا نبأ وفاة شقيق الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة، عبدالله ناصر لصور، في وقت سابق اليوم، وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إلى الدكتور الخضر وكافة افراد اسرة آل لصور، بأحر التعازي القلبية، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون